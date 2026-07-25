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Архангельскому стадиону «Труд» – 102 года!

Архангельскому стадиону «Труд» – 102 года!

Сегодня главной спортивной арена столицы Поморья - стадиону «Труд» исполнилось 102 года.От бараков до концлагеряНа планах Архангельска до I Мировой войны территория напротив Александро-Невских казарм (ныне Казармы Восстания) была свободна.

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