Архангельскому стадиону «Труд» – 102 года!

Сегодня главной спортивной арена столицы Поморья - стадиону «Труд» исполнилось 102 года.От бараков до концлагеряНа планах Архангельска до I Мировой войны территория напротив Александро-Невских казарм (ныне Казармы Восстания) была свободна.
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