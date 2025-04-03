РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Таких лоботрясов там полно только деньги получают кто нибудь из контролирует. Этот надо два года не ходить на работу...Депутата Госдумы ...
  • Анастасия Гончарова
    будут и дальше сопли жевать то и недалек тот момент оказаться в составе румынии...😡Санду установила ...
  • Зоя Зайко
    Молодцы! За то Вучич забылЭкс-депутат парла...

Басаргина освободили от должности главы Ространснадзора

Басаргина освободили от должности главы Ространснадзора

РИА Новости/Алексей Никольский Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Басаргина от должности главы Ространснадзора в связи с его выходом на пенсию, следует из опубликованного на сайте кабмина распоряжения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх