Басаргина освободили от должности главы Ространснадзора

РИА Новости/Алексей Никольский Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Басаргина от должности главы Ространснадзора в связи с его выходом на пенсию, следует из опубликованного на сайте кабмина распоряжения.
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