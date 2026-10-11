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ФедералПресс

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Над регионами России за день сбито более 100 украинских дронов

Над регионами России за день сбито более 100 украинских дронов

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Массированная воздушная атака ВСУ на российские регионы потерпела полный крах благодаря слаженной работе отечественной системы ПВО.

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