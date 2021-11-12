Роспотребнадзор оштрафовал волгоградских хлебопеков на 1,4 млн рублей

С января по сентябрь 2021 года специалисты областного Роспотребнадзора провели более 150 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством и оборотом кондитерских и хлебобулочных изделий.
С января по сентябрь 2021 года специалисты областного Роспотребнадзора провели более 150 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством и оборотом кондитерских и хлебобулочных изделий.
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