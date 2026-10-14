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ФедералПресс

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В ДГКБ № 11 открыли обновленное педиатрическое отделение: лаунж-зона для родителей и «электронная няня»

В ДГКБ № 11 открыли обновленное педиатрическое отделение: лаунж-зона для родителей и «электронная няня»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге после капремонта торжественно открыли один этаж педиатрического отделения круглосуточного стационара Детской городской клинической больницы № 11.

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