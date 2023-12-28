«Библиотека Вдохновителей»: Итоги в цифрах, фактах и именах

Около десятка публичных встреч с российскими импакт-предпринимателями, свыше 230 тысяч просмотров трансляций в прямом эфире, а также – внушительный список рекомендательной литературы из почти полсотни книг в самых разных жанрах – таковы.
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