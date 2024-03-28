Крах «кормилицы»: на жизни скакавшей по мужьям и странам Аллы Пугачевой поставили крест в России

Сегодня 24K прочитали Как бы певица Алла Пугачева ни уверяла, что даже после отъезда многочисленная аудитория продолжает почитать ее и слушать ее песни, реальное поведение соотечественников демонстрирует совсем другую картину - в России начали процедуру признания артистки иностранным агентом.