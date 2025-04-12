Чигирева о победе Дорошко и Гайдай на Кубке мира: «Искренне рада за них! Очень переживаю за всех, все‑таки первопроходцы»

Этап Кубка мира в Египте стал для российских синхронисток первым международным турниром с 2022 года. — Программы девочек мне очень понравились, я искренне рада за них! Несмотря ни на что, они собрались, а на церемонии награждения их улыбки просто, как по мне, озаряли весь Египет.