Экс-форвард НБА Чендлер Парсонс пошутил на тему обновленного состава «Лейкерс». После подписания ряда игроков периметра и центрового Уокера Кесслера в это межсезонье эксперты принялись обсуждать, как изменится лицо калифорнийской команды в стартующем новом сезоне.