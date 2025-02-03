Самые слабые мужчины по знаку Зодиака. Не встречайтесь с ними!

СК

Степан Капуста

Какая глупость... Личность формируется не "по гороскопу", а условиями жизни с детства до отрочества, воспитанием и влиянием семьи в течение её созревания. Кто сегодня на СВО? Мужики и парни, познавшие бедность, приученные к физическому труду и не изнеженные родительской опекой.