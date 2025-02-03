У каждого знака зодиака есть уникальные сильные и, конечно, слабые стороны. Хотя эти причуды могут добавить очарования, они могут вызывать разочарование, особенно когда препятствуют росту или усложняют отношения.
Самые слабые мужчины по знаку Зодиака. Не встречайтесь с ними!
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Какая глупость... Личность формируется не "по гороскопу", а условиями жизни с детства до отрочества, воспитанием и влиянием семьи в течение её созревания. Кто сегодня на СВО? Мужики и парни, познавшие бедность, приученные к физическому труду и не изнеженные родительской опекой.
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14 час.
лл
лина любимцева
Хватит БРЕХАТЬ ПРО КОЗЕРОГОВ!! Видать, с себя списывали "портретик"?
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11 час.
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