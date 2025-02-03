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Самые слабые мужчины по знаку Зодиака. Не встречайтесь с ними!

Самые слабые мужчины по знаку Зодиака. Не встречайтесь с ними!

У каждого знака зодиака есть уникальные сильные и, конечно, слабые стороны. Хотя эти причуды могут добавить очарования, они могут вызывать разочарование, особенно когда препятствуют росту или усложняют отношения.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Какая глупость... Личность формируется не &quot;по гороскопу&quot;, а условиями жизни с детства до отрочества, воспитанием и влиянием семьи в течение её созревания. Кто сегодня на СВО? Мужики и парни, познавшие бедность, приученные к физическому труду и не изнеженные родительской опекой.
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14 час.
лл
лина любимцева
Хватит БРЕХАТЬ ПРО КОЗЕРОГОВ!!  Видать, с себя списывали &quot;портретик&quot;?
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11 час.
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