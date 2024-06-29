Правые в Европе являются средством утилизации недовольства — Кургинян

Правый популизм в Европе является инструментом утилизации недовольства тех сфер, которые существенно пострадали от разрыва отношений с Россией, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 14 июня в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии