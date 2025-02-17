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Царьград

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"Надеюсь, что генерал Мордвичёв переиграет Драпатого": В битве за Покровск русские сойдутся с войском "непобедимого" командира

"Надеюсь, что генерал Мордвичёв переиграет Драпатого": В битве за Покровск русские сойдутся с войском "непобедимого" командира

Похоже, одним из самых грандиозных сражений СВО станет сражение за Покровск. Здесь русские сойдутся с войском "непобедимого" командира.

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