Булочки для школьников генерируют поставщикам питания больше 100 млрд рублей наличности в год Трудовой спор в компании «Северная столица» вскрыл интересные подробности работы школьных буфетов в Петербурге.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Булочки для школьников генерируют поставщикам питания больше 100 млрд рублей наличности в год Трудовой спор в компании «Северная столица» вскрыл интересные подробности работы школьных буфетов в Петербурге.