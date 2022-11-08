Санитарный броневик «Ковчег»: кустарная украинская неудача

Общий вид "Ковчега". Сходство с БТР-60 отсутствует На протяжении нескольких последних месяцев украинские вооруженные формирования несут большие потери убитыми и ранеными.
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