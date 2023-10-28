ВС РФ нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 28 октября сообщил, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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