В Саратовской области полицейские и общественники поддержали социальные акции, приуроченные ко Дню знаний.

Традиционно в канун нового учебного года сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району принимают участие в благотворительных акциях, направленных на оказание адресной помощи многодетным семьям, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, испытывающим финансовые затруднения в подготовке детей к новому учебному году, а также детям, чьи родители исполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции.