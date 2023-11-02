Красноярский политолог оценил последствия уголовного дела Глискова

Утром 1 ноября в Красноярске задержали депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова, а уже вечером 2 ноября суд отправил политика на два месяца в СИЗО, пока силовики будут расследовать дело о взяточничестве.
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