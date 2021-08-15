В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре пяти человек

15 августа в селе Звериноголовское Звериноголовского района Курганской области произошло возгорание одного из трехквартирных жилых домов, расположенных по улице Гагарина.
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