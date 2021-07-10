Я в 30 лет девственница

Начну сразу с главного – мне 30 лет и я девственница. Причину отчасти знаю – в детстве ко мне приставал соседский дед (было мне 4-5 лет, не больше), приставал это значит – обнимал и залазил в трусы…Причем, вспомнила я этого деда только прошлой осенью и еще вспомнила, что ходила к нему в гости сама, добровольно и несколько раз, при этом не считала то, что он со мной делает, плохим, и не считая нужным рассказывать об этом родителям.