За выезд на «встречку» водителя в Симферопольском районе оштрафовали на 5 тысяч рублей

За выезд на «встречку» водителя в Симферопольском районе оштрафовали на 5 тысяч рублейВ Симферопольском районе привлекли к ответственности 46-летнего местного жителя за грубое нарушение ПДД, ему дали штраф в 5 тыс.
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