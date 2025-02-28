Свиридченков после победы над Иглесиасом поблагодарил Йошкар-Олу за теплый прием

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российский боксер Игорь Свиридченков после победы над кубинцем Рониэлем Иглесиасом в бою турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ", прошедшем в Ледовом дворце "Марий Эл" в Йошкар-Оле, заявил, что боксер с Кубы мог проиграть ему из-за возраста.