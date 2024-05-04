Более 1600 пасхальных наборов отправились в петербургские госпитали

Более 1600 пасхальных наборов отправили 4 мая из Иоанновского ставропигиального женского монастыря в петербургские больницы, в военно-медицинскую академию и 442-ой окружной военный клинический госпиталь имени Соловьева, где проходят лечение участники специальной военной операции.
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