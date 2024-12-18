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Предупреждение? "Радиостанция Судного дня" транслирует Shaman и гимн России

Предупреждение? "Радиостанция Судного дня" транслирует Shaman и гимн России

Накануне вечером в эфире, где обычно звучит только жужжание, заиграли русские мелодии.В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Станция Судного дня" или "Жужжалка", прозвучала песня Shaman "Я русский".

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