Предупреждение? "Радиостанция Судного дня" транслирует Shaman и гимн России

Накануне вечером в эфире, где обычно звучит только жужжание, заиграли русские мелодии.В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Станция Судного дня" или "Жужжалка", прозвучала песня Shaman "Я русский".
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