Узбекская диаспора доигралась: её полностью ликвидировали после слов их главы о том, что их культура заменит русскую

АС

Анатолий Страшко

Ай -яй-яй! Закрыли! А я не знал даже что её открыли. Ну закрыли, а толку то что? Может рукоплещущие расскажут. Я не думаю, что сейчас все незаконно проживающие у нас узбеки разбегаться начнут. Автор статьи, расскажите чему мы радоваться должны. Что изменится в России с незаконными мигрантами. А не уводите в сторону - ура!!!!! Закрыли!!!!!Ой как хорошо!!!!Кричим ура и славим наш самый справедливый в мире суд!