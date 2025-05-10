Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Априори.Путин унаследовал...
  • Валерий Светлый
    это все последствия отмены и запрета советской идеологии дружбы народов, союза рабочих и крестьянУзбекская диаспор...
  • sobering
    Десять не десять, а что происходит в мире на глобальном уровне - тебе не ведомо. А потому сперва нужно образоваться. ...Путин унаследовал...

Узбекская диаспора доигралась: её полностью ликвидировали после слов их главы о том, что их культура заменит русскую

Узбекская диаспора доигралась: её полностью ликвидировали после слов их главы о том, что их культура заменит русскую

В Москве суд закрыл узбекскую диаспору, ту самую «Узбекскую национально-культурную автономию», за то, что они законы наши нарушали.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Главарь культурки&quot;!
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59 мин.
АС
Анатолий Страшко
Ай -яй-яй! Закрыли! А я не знал даже что её открыли. Ну закрыли, а толку то что? Может рукоплещущие расскажут. Я не думаю, что сейчас все незаконно проживающие у нас узбеки разбегаться начнут. Автор статьи, расскажите чему мы радоваться должны. Что изменится в России с незаконными мигрантами. А не уводите в сторону - ура!!!!! Закрыли!!!!!Ой как хорошо!!!!Кричим ура и славим наш самый справедливый в мире суд!
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47 мин.
Валерий Светлый
это все последствия отмены и запрета советской идеологии дружбы народов, союза рабочих и крестьян
Ответить
5 мин.
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