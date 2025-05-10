Узбекская диаспора доигралась: её полностью ликвидировали после слов их главы о том, что их культура заменит русскую

В Москве суд закрыл узбекскую диаспору, ту самую «Узбекскую национально-культурную автономию», за то, что они законы наши нарушали.
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