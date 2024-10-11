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Вагенкнехт: ФРГ следует оказать давление на Украину для урегулирования конфликта

Вагенкнехт: ФРГ следует оказать давление на Украину для урегулирования конфликта

Депутат Бундестага (парламент ФРГ), лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт полагает, что Германия должна оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта.

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