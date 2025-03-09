Для мастеров по глине и поклонников керамики: в Крыму пройдёт пятый фестиваль «Лепота»

Гончаров, художников-керамистов, мастеров народной глиняной игрушки из всех регионов России и зарубежья приглашают заявить о себе на V фестивале ремёсел «Лепота», который состоится в конце сентября в Крыму.
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