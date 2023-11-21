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Ограничения ввели в Борзе и Шерловой Горе

Ограничения ввели в Борзе и Шерловой Горе

Из-за увеличения числа заболевших острыми респираторными инфекциями и COVID-19, с 21 ноября введены ограничительные мероприятия и дополнительный санитарно-противоэпидемический контроль в Борзе и поселке Шерловая Гора.

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