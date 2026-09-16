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Царьград

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Казахстан снизит добычу нефти в 2023 году до 96 млн тонн

Казахстан снизит добычу нефти в 2023 году до 96 млн тонн

В 2023 году Казахстан снизит добычу нефти до 96 млн тонн, а в 2024 ожидается увеличение до 98 млн тонн.

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