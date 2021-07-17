А так ли в России всё плохо?

Позитив для оптимистовПолитикаА так ли в России всё плохо? Меня очень сильно просили написать о том, какие есть проблемы в нашей стране. Я написал – и уже не в первый раз.Вернуться к статье134НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевВ России плохо то, что должностные лица на государственных постах используют их для самообогащения. Выложите нажитое "непосильным" трудом в Госказну и будете уважаемыми.ирина Северова северова (гуляева)не смешите. Они скорей удавятьсяГусЕнаКак это влияет на тебя лично? На твои свободы?АВАндрей ВоронковЛично мне пофиг все навальные и иже с ним. Я всего лишь хочу чтобы голоса на выборах считали честно, а не рисовали долбаному едру то чего у них и в помине быть не может. Вот вам и свобода в России . Хочу чтобы суд был справедливым. Чтобы судясь с государством гражданин имел равные шансы на СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Вот этого мне в России не хватает, а на Америку я чихать хотел.ольгаИ что нового сообщил? 100 таких статей по интернету гуляют, а молодежь едет в загнивающие штаты.Сергей ЛепеховДа много ли едет-то?..Nataly)))))Меня очень сильно просили написать о том, какие есть проблемы в нашей стране.))))..... просили одно а получили другое. а чего же авторша не написала что в США негров линчуют индейцев убили, бездомные у них голодают,все сидят по тюрьмам за слово НЕГР и не ношение кружевных трусиков, сшитых из радужного флага )))NatalyМедиажизнь сведена к двум флангам. Враг у ворот и разврат за воротами. Периодически это темное, с розовыми бликами пространство освещается пламенем трагедий. Вроде той, что случилась в Кемерово или Башкирии. И тогда мы вспоминаем, что есть жизнь вне зомбопространства – есть сама Россия, в которой не так чтобы все хорошо. Эту матрицу, похожую на инфернальный кисель, сформировали СМИ. И кисель этот обволакивает человека, заставляя думать исключительно в заданных параметрах. Меж тем президент заявил, что приоритетом его нового срока станет внутренняя политика. Пора бы. Главные проблемы России не в британских отравителях и не в американских ракетах, а внутри — от медицины и образования до утраты идентичности. СССР раскололся изнутри, России подготавливают ту же судьбу. И если мы не хотим ее, то нужна общественная дискуссия, с которой и начинаются внутренние преобразования.ДенисЧто автор хотел этим сказать? Почему забыл свободу Украины?Элина МорозоваХотел сказать, что американцы во многом не свободны.Сергей ЛепеховКакую "свободу Украины" - свободу от мозгов?Сергей ЛепеховС короткостволом автор перегнул палку: всё-таки мы сегодня беззащитны перед криминалом, который, зная, что человек безоружен, и нападает не раздумывая. С остальным согласен.Владимир Самойленкопро пистолеты зря написал. у бандюков пистолеты и без разрешения есть. а вот про свободу самозащиты забыл написать. в пиндосии щас с этим тоже проблема, но раньше то можно было. а у нас шо раньше шо щас. бандюган имеет право меня убить, а я такого права не имею.Комментировать
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