Венгрия напомнила Еврокомиссии, кто первый заговорил о мире на Украине

Сейчас председатель Еврокомиссии выступила за прекращение огня на Украине, хотя год назад осуждала Венгрию за такую позицию, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, 12 марта сообщает пресс-служба ведомства.
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