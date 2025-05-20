«С помощью света можно определять осложнения при диабете и границы раковых опухолей»

В РФ создаются оптические технологии, которые позволяют оценивать вероятность развития осложнений при диабете с помощью простейшего портативного устройства, моментально определять границы раковых опухолей, лечить злокачественные образования практически без побочных эффектов, бороться с псориазом и даже моделировать геологические процессы.
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