«С помощью света можно определять осложнения при диабете и границы раковых опухолей»

В РФ создаются оптические технологии, которые позволяют оценивать вероятность развития осложнений при диабете с помощью простейшего портативного устройства, моментально определять границы раковых опухолей, лечить злокачественные образования практически без побочных эффектов, бороться с псориазом и даже моделировать геологические процессы.