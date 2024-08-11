Наконец-то можно объяснить странную связь между настольными играми и аутизмом Максим МорозовНеофициальные данные свидетельствуют о том, что люди с аутизмом любят настольные игры больше, чем большинство других людей, и теперь два новых исследования выявили некоторые причины, почему это может быть так.