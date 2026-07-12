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В России начнут маркировать частные клиники и магазины: что это значит

В России начнут маркировать частные клиники и магазины: что это значит

В России начнут маркировать частные медицинские клиники и магазины. Покупатели и пациенты смогут оперативно получить основную информацию об организациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦРПТ Михаила Дубина.

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