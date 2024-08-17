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Священник Островский: Анастасия Ивлеева осознала вину и раскаялась

Священник Островский: Анастасия Ивлеева осознала вину и раскаялась

Священник Павел Островский в интервью фигуристке Евгении Медведевой отметил, что телеведущая Анастасия Ивлеева действительно осознала свою вину в инциденте связанным с «голой вечеринкой».

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Угу, защитник нашелся. Раскаявшемуся человеку никчему об этом в СМИ сообщать, пиариться, они об сём &quot;чуде&quot; скоро начнут афиши вешать. Вот что деньги, а вернее их недостаток, с людьми делают,  пусть она ещё к Папе Римскому сгоняет- покаяться, вообще круто будет.
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19 час.
Галина Друзина
Такие как Ивлеева раскаяться искренне не могут, я ещё не могу понять, почему и куда смотрелиа налоговая, что допустила такую задолжность.
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6 час.

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