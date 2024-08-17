Священник Островский: Анастасия Ивлеева осознала вину и раскаялась

ИИ

Иван Иваныч

Угу, защитник нашелся. Раскаявшемуся человеку никчему об этом в СМИ сообщать, пиариться, они об сём "чуде" скоро начнут афиши вешать. Вот что деньги, а вернее их недостаток, с людьми делают, пусть она ещё к Папе Римскому сгоняет- покаяться, вообще круто будет.