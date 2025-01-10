Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

Движение на М-5 "Урал" возобновлено после погодных ограничений

Движение на М-5 "Урал" возобновлено после погодных ограничений

Ограничения на движение по трассе М-5 "Урал" от Миасса до Башкортостана сняты. Они были введены 9 января из-за сильной метели и дождя, но теперь отменены, сообщили в пресс-службе "Южный Урал".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх