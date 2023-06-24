Спички - не игрушка

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  • Игорь
    Разобраться с Шойгу? По какому поводу? По тому же что он сам и назвал? Или может ты знаешь всю правду? А может ты пов...Вооруженный мятеж...
  • Леонид Буравлев
    А что он такого сделал? Потребовал разобраться с Шойгу?))Вооруженный мятеж...
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    Так ему государство, Российская Федерация платит и вооружает!)) К государству тогда и претензии!)) А судимость с него...Вооруженный мятеж...

После заявлений основателя ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело по статье «Вооружённый мятеж»

После заявлений основателя ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело по статье «Вооружённый мятеж»

Сюжет развивался на наших глазах. Все мы искренне надеялись, что крайняя черта останется крайней чертой, и конфликт не дойдёт до того.

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