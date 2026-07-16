ЦСКА может выступить в Евролиге в сезоне-2027/28

По информации «Матч ТВ», ЦСКА будет иметь возможность выступить в Евролиге в сезоне-2027/28. ФИБА и Евролига следовали рекомендациям МОК в ситуации с московским клубом, прямых препятствий для возвращения команды в турнир на данный момент нет.
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