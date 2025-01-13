Bloomberg: Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ

Европа, столкнувшаяся с энергетическим дефицитом, может спровоцировать глобальную острую борьбу за газ, в результате чего более бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки рискуют быть вытесненными с рынка, сообщает Bloomberg.
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