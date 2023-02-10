Квартира, дом, дача

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  • Mila Finney
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  • Алиса Майская
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Без ремонта: 8 приемов, как сделать кухню теплой и уютной

Без ремонта: 8 приемов, как сделать кухню теплой и уютной

Очень хочется, чтобы кухня была максимально уютной, ведь здесь семья проводит много времени. Если вы не готовы делать полноценный ремонт, а внести изюминку в интерьер хочется, тогда возьмите на заметку несколько простых и стильных решений от Novate.

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