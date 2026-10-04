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FiNE NEWS

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В Таиланде арестовали россиянина за нелегальную работу гидом и угрозы туристу

Морская полиция Пхукета совместно с сотрудниками Центрального бюро расследований Таиланда задержала в акватории острова Ко Мапрао (Кокосовый остров) 32-летнего гражданина России.

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