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Аргументы недели

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Мужчина получил семь лет колонии за убийство знакомого в Ленобласти

Мужчина получил семь лет колонии за убийство знакомого в Ленобласти

Суд признал 24-летнего жителя Лужского района виновным в убийстве 30-летнего знакомого. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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