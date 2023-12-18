В ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии

Страны - члены Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
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