Калужский турбинный завод обязали по суду выплатить больше 3 млн рублей пеней

Чебоксарский электроаппаратный завод обратился в Арбитражный суд Чувашии с просьбой взыскать с Калужского турбинного завода 3 миллиона 654 тысячи 424 рубля 71 копейку пеней за опоздание с оплатой товараЧебоксарский электроаппаратный завод обратился в Арбитражный суд Чувашии с просьбой взыскать с Калужского турбинного завода 3 миллиона 654 тысячи 424 рубля 71 копейку пеней за опоздание с оплатой товара.