Несколько генералов уже слетели со своих должностей: Баранец о потерях ВС РФ

© Украина.ру / Игорь Гомольский Потери российской Армии снижаются из месяца в месяц. И та неспешность, за которую диванные эксперты критикуют российских генералов, связана с тем, что Кремль даст им по голове, если будут неоправданные потери.
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