Полиция Новоуральска совместно с представителем духовенства провели профилактическую беседу со студентами медицинского колледжа

Инспектор по делам несовершеннолетних совместно с представителем духовенства храма св. Серафима Саровского, священником Олегом Королёвым провели профилактическую беседу с учащимися 1 курса медицинского колледжа.
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