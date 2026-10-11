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Муж-миллиардер Сьюзан Делл ответил на критику пугающей внешности его жены

Муж-миллиардер Сьюзан Делл ответил на критику пугающей внешности его жены

После визита супругов Делл в Белый дом соцсети взорвались обсуждениями изменившейся мимики и чрезмерной худобы блондинки в красном.

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