В Управлении труда Карелии рассказали, чем опасна «теневая занятость» для работодателя и работника

Неформальная или «теневая» занятость – трудовая деятельность без оформления трудового договора или предпринимательская деятельность без оформления статуса ИП или самозанятого, либо регистрации юридического лица.
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