Не трансферы надо делать, а тренироваться: глава «Локомотива» тонко потроллил «Зенит»

Глава ФК «Локомотив» сообщил, что футболисты получили хорошие премии за разгром «Зенита». По его словам, у клуба есть деньги, чтобы побаловать своих спортсменов: клуб не тратится на трансферы, а тренирует своих игроков.
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