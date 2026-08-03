Еще одно видео работы украинского легкого антидронового ЗРК STASH, оснащенного ракетами AGM-114L Hellfire.
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Еще одно видео работы украинского легкого антидронового ЗРК STASH, оснащенного ракетами AGM-114L Hellfire.
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