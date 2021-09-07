Внешний фон дает возможность российскому рынку вновь обновить рекорды

Внешний фон дает возможность российскому рынку вновь обновить рекордыРоссийский рынок акций в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум по индексу МосБиржи, и сегодня внешний фон складывается благоприятно для его дальнейшего роста.
Внешний фон дает возможность российскому рынку вновь обновить рекордыРоссийский рынок акций в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум по индексу МосБиржи, и сегодня внешний фон складывается благоприятно для его дальнейшего роста.
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